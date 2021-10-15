Аналитик оценил возможность роста цен на нефть до $100 за баррель

В ближайшем будущем нефть может подорожать до $100 за баррель, чему могут способствовать холодная зима и физический дефицит газа. Однако подобная ситуация вряд ли сохранится надолго, сообщил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Маринченко
В итоге ОПЕК+, вероятно, повысит добычу и попытается вернуть рынок в состояние баланса, — предположил эксперт.
Ранее цена нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила $85 за баррель. До этого президент России Владимир Путин заявил, что считает вполне возможным рост нефтяных цен до $100 за баррель, хотя резкие скачки цен на нефтяном рынке нельзя назвать выгодными для России.