Аналитик оценил разрешение экспортерам зачислять выручку на счета за рубеж Аналитик Маслов оценил разрешение экспортерам зачислять выручку на свои счета за рубежом

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Разрешение экcпортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках говорит о том, что власти пытаются «выдавить» валюту из страны на фоне падения импорта, сообщил финансовый аналитик Андрей Маслов. На курсе рубля такое решение сильно не скажется, заверил он в разговоре с журналом «Компания».

Разрешение не возвращать валютную выручку на счета в российских банках не означает, что крупные экспортеры именно так и поступят, поскольку новые счета и юрлица за рубежом открывать все же проблематично, — сказал Маслов.

Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, оставлять валюту за рубежом экспортерам позволили, чтобы те могли покупать импортное оборудование, поддерживать деятельность заграничных «дочек» и не тратиться на двойную конвертацию. Что касается курса рубля, аналитик согласен, что на нём это почти не отразится.

Основными факторами динамики курса остаются многолетние пики цен на нефть и газ, резкое сжатие импорта из-за санкций, политика девалютизации и жесткие ограничения на движение капитала, объяснил он. Снятие ограничений с экспортеров Васильев назвал позитивным сигналом для экономики и бизнеса при переориентации на Восток.

С 6 июня комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила экcпортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках. Это возможно при соблюдении условий о поcледующей репатриации денежных средств в России и обязательной продажи части экспортной вырyчки.