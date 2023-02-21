Аналитик оценил падение курса доллара после послания Путина Аналитик Самиев: падение курса доллара после послания Путина окажется краткосрочным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение курса доллара после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию окажется краткосрочным, заявил в беседе с Lenta.ru аналитик Павел Самиев. По его словам, нет перспектив для того, чтобы подобная динамика сохранилась. Эксперт объяснил такую реакцию рынка на обращение российского лидера ожиданием более жестких сообщений.

Реакция рынка связана с тем, что были ожидания более жестких сообщений в этом послании. Но получилось наоборот, оно даже дало определенную разрядку, поэтому рынок среагировал в пользу рубля. Дальше факторы, влияющий на курсы валют в среднесрочной перспективе, никак не будут связаны с посланием президента, — пояснил Самиев.

Аналитик добавил, что доллар вскоре снова начнет укрепляться. Также он уточнил, что в будущем возможно плавное ослабление рубля.

Экспортная выручка вряд ли будет расти, в то время как рост импорта, наоборот, продолжается, что усиливает давление на рубль. Потому в дальнейшем более вероятно плавное ослабление рубля, — заключил Самиев.

Издание со ссылкой на данные Мосбиржи уточнило, что в 14.30 после послания президента Путина курс доллара составлял 74,5 рубля, тогда как еще в 12.00 он составлял 75 рублей.

Эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов ранее заявил, что в связи с ростом курсов доллара и евро россиянам стоит купить те импортные товары, которые они планировали приобрести ранее. В первую очередь следует подумать о медикаментах и электронике.