Аналитик назвал вероятную цену на нефть по итогам 2021 года

В ближайшие несколько месяцев на нефтяном рынке не произойдёт существенных скачков цен в ту или иную сторону. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

По его словам, эксперты ожидают отсутствия какой-либо существенной динамики на сырьевом мировом рынке до конца текущего года. На ситуацию повлияют два ключевых фактора.

К концу декабря 2021 года баррель нефти американской марки Brent будет торговаться в районе $68-69. Ценовая устойчивость объясняется завершением цикла по восстановлению спроса, которое сбалансирует недавнее решение Саудовской Аравии и ОАЭ по сокращению объёмов нефтедобычи (до 3,65 баррелей в сутки. — NEWS.ru), — подчеркнул аналитик.

Помимо этого, Баженов дал прогноз по вероятным значениям стоимости нефти на будущий год. По его словам, цифры за баррель американской Brent будут варьироваться в диапазоне от $60,5 до $74, а значит средняя цена сырьевого продукта составит примерно $67.

Ранее сообщалось, что накануне цена нефти Brent опустилась ниже отметки $70 за баррель и составила по состоянию на 09:50 утра 5 августа на Лондонской бирже $69,9. Это на 0,68% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В свою очередь, предыдущее снижение стоимости ниже отметки $70 наблюдалось 21 июля.

При этом цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре текущего года снизилась на 0,6% и составила $69,97 за баррель. Эксперты отмечали, что на подобную тенденцию повлияли колебания курса мировых валют.