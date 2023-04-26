Аналитик назвал сроки истощения запасов нефти в России Аналитик Маслов предположил, что запасы нефти в России закончатся через 30 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Истощение мировых запасов нефти, сосредоточенных в основном в Персидском заливе и на шельфах Северного полушария, может произойти через 50 лет, рассказал Lenta.ru аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. По его прогнозам, Россия может остаться без рентабельных запасов нефти еще раньше — через 30 лет.

При текущей добыче и потреблении в России вполне хватит рентабельных запасов нефти на ближайшие 30 лет. Рентабельные — те, которые можно извлечь с использованием текущих технологий. Если говорить об известных запасах в целом, то их хватит еще примерно на 36 лет, — считает Маслов.

По словам эксперта, мир сегодня еще не готов к истощению запасов углеводородов, однако постепенно приходит к осознанию, что ресурсы не бесконечны.

Это влияет на развитие зеленых и возобновляемых источников энергии. Сейчас, конечно, их доля мала, в той же Германии — около 3–4%, но в последние десять лет она продолжает устойчивый рост, — подчеркнул аналитик.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал снижение объемов экспорта российской нефти и нефтепродуктов, но сохранение при этом показателей переработки сырья. Кроме того, российская нефть остается востребованной на мировом рынке.