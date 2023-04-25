Энергоэксперт высказался об объемах экспорта российской нефти Энергоэксперт Юшков предсказал снижение объемов экспорта российской нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России ожидается снижение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, энергоэксперт пояснил, что при этом показатели переработки сырья сохранятся. Кроме того, российская нефть остается востребована не только на внутреннем, но и на мировом рынке.

Я думаю, что объем переработки в России, наверное, сохранится примерно на том же уровне, который был, потому что на внутреннем рынке, в общем-то, объем потребления сохраняется, какой был раньше. С экспортом вроде более-менее тоже нормально все работает, довольно много покупателей находится, а вот с объемом экспорта вполне возможно снижение, — отметил Юшков.

Он уточнил, что спад объемов экспорта связан не с тем, что у России появились проблемы с добычей или реализацией нефти, а с целенаправленной позицией стран ОПЕК+. Энергоэксперт пояснил, что это позволит удерживать цены на относительно высоком уровне и показать покупателям, что главная цель экспорта для стран заключается в том, чтобы выгодно продавать сырье.

Юшков также предположил, что добыча нефти в России снизилась. При этом на данный момент сохраняются высокие объемы экспорта в связи с необходимостью продать нераспределенные ресурсы, которые оставались в хранилищах на фоне ограничений.

В Министерстве финансов США ранее заявили, что Россия сможет осуществлять обход установленного Западом потолка цен на нефть через тихоокеанские порты при поддержке американских лиц. Там отметили, что граждане США при этом могут не знать, что они «оказывают скрытые услуги с российской нефтью».