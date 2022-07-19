Аналитик назвал газовый маршрут надежнее «Северного потока» Аналитик Юшков: газопровод «Турецкий поток» сейчас надежнее «Северного потока»

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Запорный кран на компрессорной станции «Русская», входящей в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока»

Газопровод «Турецкий поток» сейчас надежнее «Северного потока», заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». На нем стоит российское оборудование, поэтому работа газопровода не зависит от решений других стран. Именно на «Турецкий поток» сделала ставку Венгрия, отметил он.

Канадцы выдали разрешение на ремонт турбин для «Северного потока — 1» на заводе Siemens Energy только до 2024 года, а на «Турецком потоке» стоят турбины российского производства «Ладога». Только по этому соображению «Турецкий поток» значительно надежнее трансбалтийского газопровода, — сказал Юшков.

Венгрия же получает через «Турецкий поток» 3 млрд кубометров газа в год, а через «Северный поток» — более 1 млрд кубометров, добавил аналитик. Также через него поступает топливо в Сербию, Австрию и Румынию.

Тем временем в Еврокомиссии сомневаются в том, что прокачка газа по «Северному потоку» возобновится по окончании планового техобслуживания. По словам еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, в Европе исходят из того, что Россия не станет продолжать поставки топлива.

14 июня в «Газпроме» сообщили, что компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки для газопровода «Северный поток» были ограничены.