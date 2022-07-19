В ЕК усомнились в возобновлении работы «Северного потока — 1»

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

В Еврокомиссии сомневаются в том, что прокачка газа по «Северному потоку — 1» возобновится по окончании планового техобслуживания. По словам еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, в Европе исходят из того, что Россия не станет продолжать поставки топлива, сообщает The Wall Street Journal.

Мы работаем исходя из предположения, что его («Северного потока». — NEWS.ru) работа не возобновится, — цитирует издание еврокомиссара.

Накануне стало известно, что две немецкие компании получили от «Газпрома» письма о форс-мажоре. В них отмечается, что российская сторона не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. Власти Германии предположили, что Россия не станет продолжать поставки топлива в полном объеме после завершения работ на трубопроводе.

Ранее в «Газпроме» отказались прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока». В компании пояснили, что не располагают документами, позволяющими вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель Siemens, необходимый для функционирования трубопровода. Позднее стало известно, что Канада отправила двигатель в Германию. Предполагается, что туда он прибудет 24 июля, а на доставку в Россию потребуется еще около недели.