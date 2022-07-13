«Газпром» отказался прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока» «Газпром» заявил, что не располагает документами для вывоза оборудования для «Северного потока» из Канады

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

«Газпром» не располагает документами, которые позволили бы вывезти из Канады находящийся на ремонте газотурбинный двигатель Siemens, необходимый для работы «Северного потока», сообщается в Telegram-канале компании. В таком случае экспортер отказывается прогнозировать ситуацию с поставками газа на компрессионную станцию «Портовая», играющую важную роль в функционировании газопровода.

«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС «Портовая». В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток», — говорится в сообщении.

Решение правительства Канады ремонтировать на своей территории турбины газопровода «Северный поток» охватывает двухлетний период и позволяет импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования. Таким образом, решение распространяется не только на одну турбину, которая не вернулась в Россию с капитального ремонта на заводе в Монреале, но и на другие двигатели магистрали.

14 июня в «Газпроме» сообщили, что компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки для газопровода «Северный поток» были ограничены.