«Газпром» объявил о проблемах с прокачкой газа по «Северному потоку» «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием Siemens

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Газпром» не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» могут быть ограничены, сообщается в Telegram-канале компании. На компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, также имеют место технические неисправности двигателей.

Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн кубометров в сутки (при плановом объеме 167 млн кубометров в сутки), — уточняется в публикации.

Ранее стало известно, что транзит природного газа по «Северному потоку — 1» — основной магистрали поставок «Газпрома» в Европу — может снизиться на 22%. Номинации на 13 июня составляют порядка 4,7 миллиона кубометров в час, или немногим больше 113 миллионов кубометров в сутки, при этом днем ранее объем транзита по трубопроводу составил 145 миллионов.