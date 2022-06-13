Транзит через «Северный поток» может упасть на 22% Nord Stream AG: транзит газа по «Северному потоку» в понедельник может упасть на 22%

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Транзит природного газа по «Северному потоку» — основной магистрали поставок «Газпрома» в Европу — в понедельник может снизиться на 22%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные оператора газопровода Nord Stream AG. Номинации на 13 июня составляют порядка 4,7 миллиона кубометров в час, или немногим больше 113 миллионов кубометров в сутки, при этом днем ранее объем транзита по трубопроводу составил 145 миллионов.

Объем поставок через газотранспортную систему Украины при этом может сохраниться на уровне предыдущих дней. Заявка на транзит через ГИС «Суджа» на 13 июня составляет 41,9 миллиона кубометров. Похожие ежедневные значения сохраняются с конца мая. При этом поставки через ГИС «Сохрановка» не ведутся, так как украинская сторона их отклоняет.

Ранее заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что Европа будет вынуждена вести ценовую войну с Азией за сжиженный природный газ, поскольку доступного топлива на рынке мало. По его словам, еще одна проблема для ЕС — это непредсказуемая погода, от которой зависят объемы потребления СПГ. Он добавил, что рынок сжиженного газа работает в основном на средне- и долгосрочных контрактах, при этом для Евросоюза предпочтительнее краткосрочные сделки.