Аналитик предрек ЕС ценовую войну с Азией за СПГ Аналитик Колобанов заявил, что Европу ожидает ценовая война с Азией за сжиженный природный газ

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Европа будет вынуждена вести ценовую войну с Азией за сжиженный природный газ, поскольку доступного топлива на рынке мало, заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, еще одна проблема для ЕС — это непредсказуемая погода, от которой зависят объемы потребления СПГ. Он добавил, что рынок сжиженного газа работает в основном на средне- и долгосрочных контрактах, при этом для Европы предпочтительнее краткосрочные сделки.

Объем доступного к поставке по споту или краткосрочным контрактам СПГ не так велик — порядка 190 миллиардов кубометров, — и за эти объемы ожидается ценовая война с Азией, которая активно восстанавливает экономику после череды локдаунов, — сказал Эксперт.

Колобанов отметил, что на потребление газа действуют — жара, которая увеличивает расход электроэнергии на кондиционирования воздуха, и ветер, от которого зависит выработка электричества возобновляемыми источниками. Таким образом, в безветренную и жаркую погоду повышается спрос на газовую генерацию, заключил аналитик.

Накануне журналисты CNN опубликовали материал, в котором говорится, что погоня стран ЕС за газом предстоящей зимой может привести к дефициту энергоресурсов и европейцам, скорее всего, предстоит «драка» за голубое топливо.