CNN: европейцев ожидает «драка» за газ CNN: «погоня» стран ЕС за газом не из России грозит дефицитом энергоресурсов

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Погоня стран Европы за газом предстоящей зимой может привести к дефициту энергоресурсов. Европейцам, скорее всего, предстоит «драка» за голубое топливо, сообщает CNN.

В публикации отмечается, что, когда страны Европы стали наперегонки скупать СПГ, они дестабилизировали глобальный рынок. «Резкое снижение» зависимости от российского газа к концу года может привести к превышению спроса на сырьё над предложением в размере 26 млн тонн. CNN в публикации использовал аналитическую записку консалтинговой фирмы Rystad Energy.

Отказавшись от российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который вступил в новый год в состоянии неустойчивого равновесия после бурного 2021 года, — отметили аналитики.

По их мнению, в мире появились условия, ведущие к дефициту поставок и росту цен на газ, активируется газовая геополитика. В такой ситуации худшие последствия из-за дефицита энергоресурсов грозят бедным экономикам азиатских стран, считают в CNN.

Ранее стало известно, что Россия в 2022 году может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу. Доход вырос в основном из-за резкого роста цен на голубое топливо, заявил обозреватель издания Echos Винсент Колен. По его данным, входящие в Евросоюз страны каждый день перечисляют «Газпрому» по $200 млн на фоне «санкций, громких заявлений и обещания эмбарго».