16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Аналитик назвал «честный» курс рубля

12:37, 10 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Валютные операции, которые Центробанк совершает в интересах Министерства финансов России с начала года, ослабили рубль на 5–10%. Об этом сообщил генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев. Его слова приводит РИА Новости.

Вклад в инфляцию — дополнительные 1–2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей, — заявил Лосев.

По мнению аналитика, без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс рубля находился бы в диапазоне 65–70 рублей за доллар. Несмотря на заявления Банка России о том, что в стране действует режим плавающего валютного курса, курс национальной валюты к доллару не плавающий, а биржевой. Он определяется балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах.

Ранее стало известно, что доллар к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников. При этом, по его словам, удержаться на данном уровне доллар не сможет. Эксперт добавил, что не ожидает до конца года потрясений для рубля.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео