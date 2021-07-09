Аналитик назвал «честный» курс рубля

Валютные операции, которые Центробанк совершает в интересах Министерства финансов России с начала года, ослабили рубль на 5–10%. Об этом сообщил генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев. Его слова приводит РИА Новости.

Вклад в инфляцию — дополнительные 1–2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей, — заявил Лосев.

По мнению аналитика, без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс рубля находился бы в диапазоне 65–70 рублей за доллар. Несмотря на заявления Банка России о том, что в стране действует режим плавающего валютного курса, курс национальной валюты к доллару не плавающий, а биржевой. Он определяется балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах.

Ранее стало известно, что доллар к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников. При этом, по его словам, удержаться на данном уровне доллар не сможет. Эксперт добавил, что не ожидает до конца года потрясений для рубля.