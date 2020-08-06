Амстердам получил предложение РФ о пересмотре налогового соглашения

Министерство финансов Нидерландов подтверждает получение предложения от России о пересмотре действующего соглашения, касающегося избежания двойного налогообложения.
Да, мы можем подтвердить получение данного предложения от Министерства финансов России, — заявил в беседе с ТАСС официальный представитель ведомства Ремко Раус.
Он подчеркнул, что Амстердам привержен «продлению соглашения с РФ и урегулированию вопросов, связанных с злоупотреблением налоговыми договорами».
Ранее Минфин РФ подтверждал, что направил соответствующее письмо своим нидерландским коллегам. Целью инициируемых Москвой изменений является увеличение ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов. В документе предлагается поднять ставку налога на дивиденды до 15%.
Ранее в ведомстве заявили, что Россия с 3 августа запустила денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Последний раунд переговоров об этом запланирован в Москве на 10–11 августа.
Двойное налогообложение вызвано тем, что граждане и юрлица должны платить налоги от общемировой прибыли одновременно и по месту своего фактического нахождения, и по месту своего гражданства. Для избегания подобных коллизий государства подписывают соглашения об избежании двойного налогообложения. У России такие договоры заключены с десятками стран.
О пересмотре соглашений заговорили после инициативы президента РФ Владимира Путина. Он предложил все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, обложить налогом в 15%. Законопроект об этом сейчас рассматривается в Госдуме.
В марте Владимир Путин заявил, что Москва может в одностороннем порядке выйти из международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Россия готова пойти на такой шаг в отношении тех стран, которые не согласятся с принятыми Кремлём мерами по дивидендам, писал NEWS.ru.
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