В США заявили о способности остановить «Северный поток — 2»

Американская газета The New York Times заявила о способности США остановить проект «Северный поток — 2», который находится на завершающей стадии строительства и откроется ближе к середине сентября. По данным СМИ, это будет зависеть от итогов встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Известно, что украинский лидер прибудет в Штаты 1 сентября. Автор статьи полагает, что встреча пройдёт хорошо, но «в комнате будет „большой слон“ — „Северный поток — 2“». Журналист убеждён: если Зеленский попросит Байдена сорвать ввод в эксплуатацию трубопровода, то США смогут пойти на такой шаг.

Всё, что потребуется, чтобы полностью остановить трубопровод, — это то, чтобы администрация Байдена изменила свой недавний отказ о дополнительных санкциях в отношении «Северного потока — 2», — говорится в материале.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее стало известно, что действующие и бывшие политики Украины написали Байдену письмо с просьбой не допустить ввод в строй трубопровода. В их послании к президенту США говорится о том, что американский лидер обещал занимать жёсткую позицию по отношению к России и сделать всё, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен.