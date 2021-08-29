Украинские политики призвали Байдена держать своё слово по вопросу СП-2

Действующие и бывшие политики Украины написали президенту США Джо Байдену письмо с просьбой не допустить ввод в строй трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

В послании украинских политиков к президенту США говорится о том, что американский лидер обещал занимать жёсткую позицию по отношению к России и сделать всё, чтобы проект СП-2 не был запущен. Авторы письма считают, что администрация Белого дома обязана скорректировать свою позицию, чтобы уберечь Европу и Украину от роста влияния России.

Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину чёткий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий, — говорится в тексте послания.

Ранее в Газпроме заявили о старте завершающего этапа реализации проекта «Северный поток — 2». 27 августа работы по прокладке трубопровода по дну Балтийского моря проверили глава «Газпрома» Алексей Миллер и его австрийский коллега руководитель OMV Райнер Зеле.