Украинские политики призвали Байдена держать своё слово по вопросу СП-2
Действующие и бывшие политики Украины написали президенту США Джо Байдену письмо с просьбой не допустить ввод в строй трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.
В послании украинских политиков к президенту США
Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину чёткий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий, — говорится в тексте послания.
Ранее в Газпроме заявили о старте завершающего этапа реализации проекта «Северный поток — 2». 27 августа работы по прокладке трубопровода по дну Балтийского моря проверили глава «Газпрома» Алексей Миллер и его австрийский коллега руководитель OMV Райнер Зеле.