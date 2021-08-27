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В «Газпроме» заявили о финальной стадии реализации «Северного потока — 2»

17:25, 27 августа 2021
В «Газпроме» заявили о финальной стадии реализации «Северного потока — 2» Фото: gazprom.ru
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Проект «Северный поток — 2» на данный момент находится на финальной стадии реализации. Об этом сообщили в пресс-службе российского концерна.

27 августа работы по проекту проверили глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель австрийской OMV Райнер Зеле. Они отметили более чем 50-летнюю историю надёжного экспорта российского газа в Австрию.

Общий объём поставок с 1968 года превысил 260 млрд кубометров. Отдельное внимание было уделено проекту «Северный поток — 2», который находится в финальной стадии реализации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что немецкие чиновники предложили российскому «Газпрому» обойти директиву Евросоюза, ограничивающую транзит газа через Европу посредством продажи компании.

Дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG проиграла процесс в Высшем земельном суде Дюссельдорфа. Если она не оспорит решение, то это фактически будет означать, что российская газовая компания сможет задействовать только 50% мощности газопровода.

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