На фоне новостей о начале нового buy back обыкновенные акции корпорации ЛУКОЙЛ подорожали в ходе торгов на 4,7%, до 5643,1 рубля за бумагу.
Об этом свидетельствуют
На пике торгов стоимость акций достигала 5750 рублей, что на 6,7% выше по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.
К 11:16 мск котировки опустились до 5588 рублей за бумагу, что показывает рост на 3,72%.
При этом 1 октября ЛУКОЙЛ объявил о втором этапе обратного выкупа акций и депозитарных расписок. Объём buy back составит до $3 млрд. Программа будет действовать до 30 декабря 2022 года.
В ходе торгов на МосБирже было также отмечено некоторое снижение курса рубля к доллару, писал News.ru.