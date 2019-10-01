https://static.news.ru/photo/cf7b4bb0-e42a-11e9-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

На фоне новостей о начале нового buy back обыкновенные акции корпорации ЛУКОЙЛ подорожали в ходе торгов на 4,7%, до 5643,1 рубля за бумагу.

Об этом свидетельствуют данные МосБиржи.

На пике торгов стоимость акций достигала 5750 рублей, что на 6,7% выше по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

К 11:16 мск котировки опустились до 5588 рублей за бумагу, что показывает рост на 3,72%.

При этом 1 октября ЛУКОЙЛ объявил о втором этапе обратного выкупа акций и депозитарных расписок. Объём buy back составит до $3 млрд. Программа будет действовать до 30 декабря 2022 года.

В ходе торгов на МосБирже было также отмечено некоторое снижение курса рубля к доллару, писал News.ru.