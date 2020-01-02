https://static.news.ru/photo/8d4b1932-2dd1-11ea-9a43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Houdek Vladimir/CTK/Global Look Press

Цена акций Apple впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов 2 января стоимость бумаг компании выросла на 2,3%, до $300,35.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что акции компании в августе 2018 года впервые превысили $200. Сейчас рыночная капитализация Apple достигает $1,33 трлн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд). Оставшиеся 34% были в основном поделены между Samsung, Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. Из них южнокорейская компания оказалась ближе всех к Apple, заработав 17%.