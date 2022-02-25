Айфоны подорожали почти на 50 тысяч рублей во Владивостоке

Смартфоны от Apple подорожали почти на 50 тысяч рублей во Владивостоке после начала российской военной операции на Украине, сообщает «ФедералПресс». Так, в сети DNS iPhone 13 Pro Max на 512 Гб стоит 181 999 рублей, хотя в начале недели продавался за 139 990.

Та же модель с объёмом памяти в 1 терабайт стоила 159 990 рублей, а теперь — 207 999.

На сайте «М.Видео» во Владивостоке этих моделей нет. iPhone 13 Pro max на 256 Гб стоит 119 999 рублей, а на 128 Гб — 109 999 рублей.

В «Эльдорадо» модель на 512 Гб продаётся за 139 999 рублей, на 128 Гб — за 109 999 рублей, а iPhone 13 Pro Max на 1 терабайт нет в наличии.

Ранее крупная торговая сеть электроники DNS подняла цены на товары на 30% из-за роста курса доллара. По словам директора ретейлера Дмитрия Алексеева, нельзя утверждать, что цены не будут расти дальше. Он добавил, что ситуация развивается так плохо, что планирование невозможно.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что россияне почувствует эффект от санкций, которые принимаются Евросоюзом. Это произойдёт не сразу, но в среднесрочной перспективе. По словам Линднера, негативным окажется экономический эффект и для Берлина. В первую очередь это касается цен на энергоносители, которые вырастут в цене.