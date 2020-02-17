Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отозвал допуск на полёты в Йоханнесбург (ЮАР). Разрешение на перелёты было получено в декабре 2019 года. Соответствующий приказ
Самостоятельный отзыв допуска перевозчиком, — говорится в сообщении.
Однако «Аэрофлоту» удалось получить разрешение на полёты в Сингапур. Рейсы в этом направлении начнут летать с 6 февраля 2020 года. Параллельно с «Аэрофлотом» допуски на рейсы Москва — Дублин и Санкт-Петербург — Берлин отозвала компания S7.
Как ранее писал NEWS.ru, представители авиаперевозчика «Аэрофлот» нашли плюсы в перерывах поставок Boeing 737MAX. По их мнению, пауза привела к снижению переизбытка рынка России.
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