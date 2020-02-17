https://static.news.ru/photo/b6f97ad6-51a2-11ea-8618-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Йоханнесбурга Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отозвал допуск на полёты в Йоханнесбург (ЮАР). Разрешение на перелёты было получено в декабре 2019 года. Соответствующий приказ размещён на официальном сайте Росавиации.

Самостоятельный отзыв допуска перевозчиком, — говорится в сообщении.

Однако «Аэрофлоту» удалось получить разрешение на полёты в Сингапур. Рейсы в этом направлении начнут летать с 6 февраля 2020 года. Параллельно с «Аэрофлотом» допуски на рейсы Москва — Дублин и Санкт-Петербург — Берлин отозвала компания S7.

Как ранее писал NEWS.ru, представители авиаперевозчика «Аэрофлот» нашли плюсы в перерывах поставок Boeing 737MAX. По их мнению, пауза привела к снижению переизбытка рынка России.