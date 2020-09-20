«Аэрофлот» объявил о старте дополнительной эмиссии акций

https://static.news.ru/photo/9780a408-fbdf-11ea-8cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Аэрофлот» официально объявила о начале дополнительной эмиссии акций. Об этом сказано в сообщении перевозчика.

Действующие акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения ценных бумаг с 21 сентября до 1 октября 2020 года. В качестве единственного глобального координатора и букраннера предложения выступает «ВТБ Капитал», а в качестве международного юридического консультанта по сделке — White & Case LLP.

Ранее допэмиссию одобрил Банк России.

Решение об увеличении уставного капитала компании на 1,7 млрд рублей путём дополнительного размещения 1,7 млрд обыкновенных акций на внеочередном собрании приняли акционеры «Аэрофлота».

Как писал NEWS.ru, в Министерстве транспорта такую необходимость объясняли тем, что у авиакомпании на фоне мирового экономического кризиса возникли серьёзные проблемы, при этом она выбрала свою квоту отраслевых субсидий.