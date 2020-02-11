https://static.news.ru/photo/38d6876c-4cf6-11ea-94a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд столицы зарегистрировал иск авиакомпании «Аэрофлот» к Федеральной антимонопольной службе. В качестве третьего лица к делу привлечено АО «Международный аэропорт Иркутск».

Перевозчик просит признать решения, действия или бездействие регулятора незаконными. Согласно данным картотеки арбитражных дел, заявление было зарегистрировано 10 февраля. В настоящий момент подробности дела неизвестны.

Ранее, как писал NEWS.ru, «Новая газета» и журналист издания Денис Коротков подали в суд на РИА «Федеральное агентство новостей», входящее в группу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин.

В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации требуется удалить материалы с сайта РИА ФАН с обвинениями в адрес Короткова. В них утверждалось, что журналист якобы связан с запрещённой в России террористической организацией «Исламское государство» и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского.