«30 лет никто не занимался»: в РСПП оценили производство текстиля в России Член правления РСПП Разбродин: отечественное производство текстиля составляет лишь 18–20%

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Текстильной промышленностью в России серьезно не занимались 30 лет, отечественное производство составляет лишь 18–20% от объема рынка, сообщил член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Разбродин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Сейчас российским брендам вряд ли удастся занять место уходящих компаний, отметил он.

Поскольку отраслью 30 лет никто серьезно не занимался, то наше собственное производство в среднем занимает 18–20% от общего объема рынка. Соответственно, если мы хотим занимать на рынке 40–50%, то нужны меры развития, а не поддержания. Если ты имеешь 50%, то можно запустить дополнительные мощности. Тогда их быстро можно нарастить в том случае, когда, в частности, H&M и Zara уходят. А когда мощностей есть всего на 18%, то это не больше 7–8%, — сказал Разбродин.

Он добавил, что текстильная промышленность почти целиком зависит от иностранного оборудования, импортная также вся хлопковая пряжа, за рубежом покупают и 60–70% химических волокон. Оборудование можно будет купить у «дружественных» стран, а вопрос с сырьем нужно решать «грамотно», считает Разбродин.

В мае глава Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что санкции лишили Россию 85% вторичного сырья для тканей. В связи с этим представители оператора побывали с рабочей поездкой в Ивановской области, в которой могут создать экологический кластер по переработке текстильных отходов.