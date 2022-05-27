Санкции лишили Россию 85% вторичного сырья для тканей

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Санкции лишили Россию 85% вторичного сырья для тканей, сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в разговоре с «360». В связи с этим представители оператора побывали с рабочей поездкой в Ивановской области, в которой могут создать экологический кластер по переработке текстильных отходов.

Из-за санкционной политики остановлены поставки вторсырья из Европы, они составляли порядка 85% загрузки в промышленных циклах российских переработчиков текстиля. В этой связи важно развивать отечественное производство продукции из вторичного текстильного сырья, — сказал Буцаев.

По поводу создания специализированных предприятий для переработки текстиля в Ивановской области высказался директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов. Он назвал такое решение логичным, учитывая имеющиеся в области производственные цепочки.

Ранее сенатор Клишас в своём Telegram-канале написал, что программа импортозамещения в России полностью провалилась. По его мнению, это заметно по товарам народного потребления и в других сферах. До этого похожим образом высказался глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, программа импортозамещения провалена «в значительной степени».