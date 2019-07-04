https://static.news.ru/photo/1d096780-9e3b-11e9-a7ba-fa163e074e61_1024.jpg Саба Илуридзе Фото: rugbyslava/vk.com

Регбийный клуб «Слава» отреагировал на появление в СМИ информации об увольнении грузинских игроков Сабы Илуридзе и Реваза Бродзели в связи с их антироссийским жестом во время игры «Слава»—«Кубань».

Никаких комментариев по поводу ситуации с Илуридзе и Бродзели давать не буду. Вы видели хотя бы один комментарий представителей Федерации регби России или «Славы» о ситуации с Илуризде и Бродзели? Нет, — сказал руководитель пресс-службы команды Антон Хализов корреспонденту News.ru

Кроме того, Хализов, являющийся также пресс-атташе Федерации регби России, заявил, что информации о матче между сборными России и Грузии, который состоится 27 августа в Тбилиси, нет.

Вы думаете, что сейчас есть какие-то данные? Их нет. Видели ли вы официальный комментарий Федерации регби России о предстоящем матча двух сборных? Нет. Мы сообщим, — заключил он.

Грузинские оппозиционеры с антироссийскими плакатами и возгласами зашли в зал заседаний парламента 20 июня и в ультимативной форме потребовали, чтобы российский депутат Сергей Гаврилов покинул кресло, в котором обычно сидит глава грузинского парламента, писал News.ru.

После этого началась волна протестов в Тбилиси, в результате которых пострадала девушка. Правоохранительные органы Грузии попали ей в глаз резиновой пулей. Защитник «Славы» Илуридзе и Бродзели отметили успешно выполненную попытку в игре закрытием одного глаза. Таким образом они выразили поддержку девушки.

27 августа в Тбилиси запланирован матч сборных России и Грузии в рамках подготовки к Кубку мира. По данным СМИ, матч находится поду грозой срыва в связи с запретом полётов в Грузию. Известно, что Федерация регби России консультируется по данному вопросу с МИД РФ.