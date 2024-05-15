Агроном назвал лучший способ уничтожить борщевик Агроном Воробьев назвал гербициды эффективным способом борьбы с борщевиком

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Регулярное выпалывание и жидкие гербициды помогут дачникам навсегда избавиться от борщевика, заявил NEWS.ru агроном и биолог Михаил Воробьев. По его словам, растение необходимо срезать косой, а затем смазать свежий срез химическим веществом.

Регулярная выкопка, если вокруг дачного садового участка находятся единичные экземпляры, или гербициды помогают в борьбе с борщевиком. Любой жидкий гербицид, не разведенный кисточкой. Аккуратно срезаете борщевик косой, чтобы не касалось никакого участка тела. Свежий срез смазываете неразведенным гербицидом, размазываете буквально несколько капель, и борщевик погибает. Это помогает, — отметил Воробьев.

Агроном напомнил, что борщевик распространяется в местах, где не следят за экологией. По его словам, ядовитое растение никогда не прорастет на газоне или на картофельном поле, а будет расползаться только на заброшенных участках.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что сорняки представляют угрозу для здоровья и развития полезных культур. По его словам, они особенно вредят зерновым растениям, в том числе пшенице и кукурузе, а также картофелю. Он объяснил, что борщевик отличается от других растений большими зелеными и глубоко разрезанными листьями зубчатой формы.