ВТБ приостановил выплаты по ряду своих облигаций: сигнал для рынка До этого момента покупка облигаций считалась одним из самых надежных способов инвестировать во время кризиса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

ВТБ временно приостановил выплаты купонных доходов по ряду выпусков субординированных облигаций (субордов). Банк объяснил это необходимостью «укрепить капитальные позиции». Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что ВТБ сэкономил на инвесторах, чтобы совершить запланированную ранее покупку банка «Открытие». Аналитики называют это ударом по доверию инвесторов и «плохим знаком» для российского фондового рынка.

О каких бумагах речь

Решение о невыплате купонных доходов коснулось одного выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций серии ISIN XS0810596832 (начиная с платежа на 6 декабря этого года и до возобновления выплаты банком дивидендов по обыкновенным акциям) и ряда бессрочных субординированных облигаций с доходами в 2023-м. Речь идет о сериях: СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13. Суборды отличаются от обычных облигаций повышенной доходностью, но выпустивший их банк имеет право прекратить выплаты этих доходов. Это рисковый инструмент, доступный только квалифицированным инвесторам.

Как пояснили в ВТБ, решение о временной приостановке выплат принято для укрепления капитальной позиции и согласовано с Центробанком.

ВТБ выполняет все установленные Банком России нормативы достаточности капитала и реализует меры по укреплению капитальной позиции, что позволит в перспективе вернуться к выплате купонного дохода по этим выпускам облигаций, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе кредитной организации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько все это стоит

Упомянутые бессрочные субординированные облигации ВТБ размещал в 2021–2022 годах в рублях, долларах и евро. Всего сейчас в обращении находится около двухсот выпусков классических облигаций ВТБ, включая структурные и суборды, на 283,2 млрд рублей. Кроме того, это пять выпусков субординированных бондов на $1 млрд 79 млн и шесть выпусков субордов на 360,6 млн евро, передает «Интерфакс». Что касается субординированных еврооблигаций, то их на сумму $2,25 млрд ВТБ разместил в 2012 году.

ВТБ вместе с другими банками прекратил размещать финансовую отчетность с весны этого года. Недавно к раскрытию части информации вернулся Сбербанк, но у ВТБ пока нет таких планов, говорил глава банка Андрей Костин. Он также добавлял, что за январь — октябрь ВТБ получил отрицательный финансовый результат и дивиденды за 2022 год выплачиваться, скорее всего, не будут. Кроме того, в ноябре правительство РФ поправкой в бюджет страны дало себе право не забирать обратно выданные банку в 2014 году 100 млрд руб. для финансирования инфраструктурных проектов.

При этом, издание Frank Media недавно сообщило, что руководство группы ВТБ договорилось о покупке банка «Открытие» с продавцом, Центробанком, а сумма сделки может превысить 350 млрд руб. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что сделку планируется закрыть до конца года. В пресс-службе банка «Открытие» NEWS.ru заявили: вне зависимости от судьбы сделки условия по действующим продуктам и услугам для клиентов не изменятся.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что все это значит

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

Приостановка купонных выплат по субординированным облигациям ВТБ означает только то, что банк аккумулирует средства. Возможно, это связано со сделкой по «Открытию». Речь идет только о субордах и бессрочных бумагах, на текущие облигационные выпуски решение не распространяется. Никакой тени на облигационный рынок такая новость не бросает. Инструмент российских облигаций по-прежнему безопасен, удобен и низкорискован.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров:

На это решение руководства ВТБ рынок уже отреагировал негативно — котировки других банковских структур из топ-10 сильно снизились. Кроме того, отказ по выплатам со стороны ВТБ приведет к оттоку средств инвесторов из инструмента, который до этого считался чуть ли не защитным. И это на фоне рекордного снятия средств инвесторов со счетов с начала года. Скорее всего, данное решение было принято из-за недавно объявленной сделки по покупке ВТБ финансовой группы «Открытие». И хотя руководство ВТБ заявляет, что эти действия временные, вернуть доверие инвесторов будет крайне сложно. Как к бумагам самого банка, так и всего сектора, потому что сейчас отчетность финансовых организаций совершенно непрозрачна и делать выводы о надежности каких-либо вложений очень сложно.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев: