В МИД России назвали доллар «бумажкой на доверии»

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Доллар на данный момент не более чем «бумажка на доверии», заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в интервью журналу «Проблемы национальной стратегии». Он уточнил, что правительство США не сможет выплатить стремительно растущий госдолг, превысивший $31 трлн.

Давайте скажем прямо: доллар — это не более чем «бумажка на доверии», а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за $31 трлн, — считает Дробинин.

Он также заявил об углубляющемся кризисе западной модели глобализации, так как политические соображения находятся в приоритете перед экономическими. Так, финансовые и экономические инструменты, например, санкции, используются как оружие и способ давления.

Подобные действия, считает Дробинин, подрывают доверие к американской валюте.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Соединенных Штатах Америки будет напечатано еще больше ничем не обеспеченных долларов, что вызовет проблемы в мире.