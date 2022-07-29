«Тинькофф» вдвое снизил плату за обслуживание валютных счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тинькофф Банк вдвое снизил плату за обслуживание валютных счетов: теперь она составит 0,5% в месяц начиная с 2 августа. Нововведение коснется сумм свыше 10 000 у. е., за хранение сумм менее 10 000 у. е. плата не взимается, напомнили представители банка в Telegram-канале организации.

Мы снижаем плату за обслуживание валютных счетов вдвое — до 0,5% в месяц, — сказано в сообщении.

«Тинькофф» ввел тарифы за обслуживание валютных счетов с 23 июня, назвав это «вынужденной мерой, обусловленной ненадежностью зарубежных партнеров» по работе с валютой для России. Тогда сообщалось, что плата будет взиматься ежедневно и составит 1% в месяц (12% годовых).

Эта ситуация вызвала претензии со стороны россиян и привлекла внимание Центробанка, который сообщил, что изучит введение комиссий по валютным счетам и примет надзорные меры в случае нарушений. Центробанк призвал кредиторов не ухудшать условия обслуживания клиентов, напомнив, что одностороннее изменение условий банковского договора по вопросам сокращения срока его действия, уменьшения размера процентов, увеличения или введения комиссий является нарушением закона. В ЦБ особо подчеркнули, что банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным счетам.