«Тинькофф» начал брать двойную комиссию за несостоявшиеся переводы Пользователи Сети обнаружили, что «Тинькофф» начал брать двойную комиссию за несостоявшиеся переводы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Тинькофф» стал взыскивать с пользователей комиссию за недошедшие SWIFT-переводы. Таким образом клиенты банка платят дважды — за перевод денежных средств и за их возврат. Внимание на это обратил Telegram-канал «Мышеловка».

В качестве доказательства приводится переписка пользователя с техническим сотрудником банка. Клиент поинтересовался, почему ему должно было вернуться $460, а по факту дошло только $260.

Возврат SWIFT-перевода осуществляется как новый SWIFT-перевод. За SWIFT-переводы, поступившие к нам после 16 июня, берем комиссию 3%, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода, — ответил представитель техподдержки.

Пользователь заявил, что платеж не был доставлен по техническим причинам. По итогу с его счета два раза была снята комиссия, а деньги он перевести так и не смог.

Ранее «Тинькофф» назвал введение комиссии на SWIFT-переводы вынужденной мерой. В банке пообещали не взимать плату за переводы, отправленные 16 июня и еще не дошедшие до клиентов.