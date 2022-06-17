Тинькофф оправдался за ситуацию с комиссией на SWIFT-переводы Тинькофф назвал комиссию на SWIFT-переводы вынужденной мерой

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Банк Тинькофф назвал введение комиссии на SWIFT-переводы вынужденной мерой, об этом сообщается в Telegram-канале кредитной организации. В компании пообещали не взимать плату за переводы, отправленные 16 июня и еще не дошедшие до клиентов.

Мы знаем, что некоторые наши клиенты ждут поступлений, отправленных на этой неделе до введения новых условий. Мы не будем взимать комиссию за переводы, отправленные до 16 июня и еще не дошедшие до клиентов, — заявили в Тинькофф.

Тем не менее компания не будет отменять новые правила для остальных случаев. Тинькофф назвал комиссию вынужденной мерой, на которую банк должен пойти из-за роста числа проверок со стороны западных партнеров. Еще одной причиной введенных правил стало сокращение обрабатываемых кредитором SWIFT-платежей.

Накануне Тинькофф сообщил клиентам, что минимальная сумма SWIFT-переводов составит $20 тысяч. Отмечалось, что кредитор введет комиссию в размере 3% на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах, исходящие переводы останутся бесплатными до 30 июня.