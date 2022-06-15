Участники ПМЭФ показали цены на еду и напитки на форуме

Фото: Донат Сорокин/Фотохост-агентство ТАСС

Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выложили в интернет снимки меню ресторана, который могут посетить участники мероприятия. Так «Вегетарианский» комбо-обед, в который входит салат, грибная похлебка и голубец, обойдется гостям в 4,5 тысячи рублей. Самый дешевый бокал вина можно приобрести за 1,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом обед подорожал на 700 рублей, а самое бюджетное вино — на 600 рублей. Снимки меню опубликовали в Telegram-канале URA.ru.

Всего участникам мероприятия доступны на выбор четыре вида кухни (включая вегетарианскую): русская, паназиатская и средиземноморская. В русский сет входит салат с камчатским крабом, зеленые щи, бефстроганов с белыми грибами, мурманская треска и на десерт торт «Медовик».

На ПМЭФ бесплатно можно поесть мороженое, которое на МАКС-2021 покупал президент России Владимир Путин и которым он на МАКС-2019 угощал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

25-й Петербургский международный экономический форум проходит на территории Северной столицы с 15 по 18 июня. Представители «Росконгресса» (организатор форума) сообщили, что участие в мероприятии примут представители более 90 государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главное мероприятие предстоящего ПМЭФ с участием российского главы Владимира Путина состоится 17 июня. По его словам, президент прибудет в Петербург на день раньше, 16 июня, чтобы провести совещание по автопрому с участием бизнеса и членов правительства.