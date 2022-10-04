Стало известно, какой город появится на лицевой стороне новых 500 рублей Банк России: на лицевой стороне новых 500 рублей могут появиться памятники Пятигорска

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Пятигорск

На лицевой стороне новой 500-рублевой купюры могут появиться достопримечательности Пятигорска, сообщили в Банке России. Экспертная группа предложила нанести на банкноту скульптуру Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову и беседку «Эолова арфа». Отмечается, что финалистами для оборотной стороны стали Эльбрус, Дербентская крепость, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

Экспертная группа предложила более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа для изображения на новой банкноте номиналом 500 рублей. В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В числе лидеров скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка «Эолова арфа», — сообщили в Банке России.

Ранее Банк России показал модернизированную банкноту в 100 рублей. На одной ее стороне размещены символы Москвы, среди которых — Красная площадь, здание МГУ и другие. С другой — достопримечательности Центрального федерального округа России, куда помимо столицы входят 17 областей.

Последний раз купюру в 100 рублей видоизменяли в 2001 и 2004 годах, над новым дизайном больше года работали художники Гознака и Банка России. В ходе работы было принято решение отойти от строгой привязки к городской тематике, чтобы на купюрах был представлен каждый регион РФ. Купюры в 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году.