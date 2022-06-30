Банк России представил новую банкноту в 100 рублей

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Презентация новой банкноты номиналом 100 рублей во время пресс-конференции, посвященной презентации обновленной банкноты в 100 рублей

Банк России показал модернизированную банкноту в 100 рублей, пишет ТАСС. На одной ее стороне размещены символы Москвы, среди которых — Красная площадь, здание МГУ и другие. С другой — достопримечательности Центрального федерального округа России, куда помимо столицы входят 17 областей.

Новые банкноты в 100 рублей покрыты лаком, чтобы удлинить срок их службы на треть, и на них размещен QR-код , который ведет на сайт Банка России, — уточняет агентство.

Последний раз купюру в 100 рублей видоизменяли в 2001 и 2004 годах, над новым дизайном больше года работали художники Гознака и Банка России. В ходе работы было принято решение отойти от строгой привязки к городской тематике, чтобы на купюрах был представлен каждый регион РФ. Купюры в 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что внедрение новых купюр не вызовет трудностей у банков и бизнеса, и рассказал, как будет проходить процесс ввода в обращение новых банкнот. Сначала ЦБ официально объявит об этом, после экземпляры купюр передадут организациям для настройки банкоматов, торговых аппаратов и другого оборудования. Уточняется, что банкноты поступят в обращение лишь спустя несколько месяцев после того, как всю технику адаптируют.