Стало известно, как вырос интерес россиян к самозанятости Работа.ру: Интерес россиян к самозанятости вырос на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интерес к самозанятости у россиян за последний год вырос на треть. Работодатели тоже не отстают — каждая десятая вакансия в стране открыта для этого вида сотрудников. Чаще всего самозанятыми закрывают временные позиции. Данные соответствующего исследования предоставили NEWS.ru в сервисах «Подработка» и «Работа.ру».

В первые три месяца текущего года популярность самозанятости среди населения России выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — пишут исследователи на основе запросов в Яндексе.

«Гиг-экономика» и самозанятость — тренды текущего года, который будет только набирать обороты, объясняет руководитель сервиса «Подработка» Максим Горшунов. Налог на профессиональный доход (НПД) привлекает физических лиц простотой оформления, возможностью находить временную или проектную работу, а главное — получением легального дополнительного дохода. По его словам, интерес к привлечению самозанятых заметен и со стороны самих работодателей. Им удобна не только низкая налоговая ставка при работе с такими сотрудниками, но и простота документооборота. Компании все активнее привлекают самозанятых на временные и проектные работы. Это, в частности, позволяет им закрывать дефицит кадров, указывает эксперт.

На конец марта 2023 года более 14% вакансий на российском рынке труда были доступны самозанятым, подсчитал сервис Работа.ру. Чаще всего это вакансии в сфере торговли (30%), здесь нужны продавцы, кассиры и работники торгового зала. Практически столько же (32%) приходится одновременно на вакансии для административного персонала и сферы логистики, куда требуются курьеры и водители. Студентам и людям без специальной подготовки работодатели тоже будут рады в качестве самозанятых, но и должности им предложат соответствующие — грузчика, курьера или комплектовщика.

Ранее Минфин заявил, что не рассматривает введение ограничений специального налогового режима для самозанятых. Однако не исключил возможность внесения некоторых корректировок в так называемые базовые параметры режима. Напомним, в 2022 году граждане России и государств — членов ЕАЭС получили возможность оформить самозанятость через портал госуслуг.