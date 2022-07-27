Спрос на дешевые продукты собственных марок магазинов вырос вдвое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне все чаще покупают недорогие товары собственных торговых марок магазинов, сообщили NEWS.ru в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Это, к примеру, «Красная цена» в «Пятерочке».

В январе-апреле продажи таких товаров выросли вдвое по сравнению с прошлым годом — до почти 10% от товарооборота розничных сетей в денежном выражении. (...) Крупные ритейлеры расширяют долю собственных торговых марок по всем категориям: от бытовой химии до молочных и мясных продуктов. И продажи СТМ растут быстрее, чем в традиционных брендах, — добавили в АКОРТе.

Кроме того, на 50% выросли продажи товаров со скидками.

В начале марта на товары со скидкой в торговых сетях приходилось 32% продаж, к началу июня — 43%, а к началу июля [исследовательская] компания NielsenIQ зафиксировала уже 48%, — сказали в АКОРТе.

В июне в среднем чеке покупателей наибольшую долю занимали алкогольная продукция (20%), молочные продукты (14,5%), кондитерские изделия (14%), безалкогольные напитки (10%) и табачные изделия (10%), сохранялся стабильный спрос на мясную продукцию.

О том, как и почему граждане все больше экономят на продуктах — читайте в эксклюзивном материале NEWS.ru.