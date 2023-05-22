Россияне назвали размер финансовой подушки для поиска работы Половине россиян для поиска новой работы нужна финансовая подушка до 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До 100 тысяч рублей требуется каждому второму россиянину в качестве финансовой подушки для того, чтобы в спокойном режиме найти новую работу, передает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Работа.ру». Четверть респондентов называют сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Только двум процентам респондентов хватит 10 тысяч рублей, чтобы спокойно жить до момента трудоустройства.

Каждый второй россиянин указал, что ему нужна финансовая подушка для спокойного поиска работы в размере до 100 тысяч рублей, каждому четвертому — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, каждому пятому — от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, каждому десятому — свыше 1 млн рублей, а минимальному числу людей (2%) — только до 10 тысяч рублей, — гласят результаты исследования.

80% опрошенных граждан сообщили, что для них решающим фактором при поиске работы будет размер заработной платы. 41% важна обстановка в коллективе, 37% — офисный или удаленный формат работы, 24% — система мотивации в компании. При этом треть опрошенных отметили, что на протяжении всей карьеры работают в одной компании, а 84% признали, что ощущают дискомфорт при потере работы. Из этого числа 28% отмечают, что имеют кредитные обязательства, а 27% — не имеют никакой подушки финансовой безопасности.

В исследовании принимали 5000 россиян в возрасте старше 18 лет.

Ранее финансовый консультант Денис Ушаков рекомендовал для формирования финансовой подушки откладывать с каждой зарплаты по 5–10%. Для хранения этих сбережений можно открыть самый простой расчетный счет даже с минимальной процентной ставкой.