Россиянам рассказали, во что стоит инвестировать в 2022 году

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Единственным безопасным для инвестиций сегментом рынка являются деривативы — фьючерсы и опционы, заявил главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко в разговоре с журналом «Компания». На втором месте, по его мнению, располагаются оборотные активы, к числу которых он отнес импорт, экспорт и торговые операции.

Второе — это оборотные активы. К такому бизнесу относятся торговые операции, импорт и экспорт, к примеру. То есть что-то, что связано с постоянным движением, где деньги не нужно морозить. Это выгодно и это безопасно, — заверил Зайченко.

Он порекомендовал не вкладываться в акции конкретных предприятий, потому что, по его словам, для обладателей российского паспорта «закрыты все нормальные брокеры». Однако это можно обойти, считает Зайченко, если у человека есть, например, второе гражданство. Эксперт также сравнил торговлю акциями отечественных компаний с «казино».

Как можно сейчас доверять компаниям, вот, к примеру, «Газпрому», после истории с дивидендами? Ну, это, грубо говоря, кидалово. На рынке в России нет гарантов возврата денег назад, поэтому я и сказал про казино, — пояснил Зайченко.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников заявил, что курс доллара к концу года может укрепиться до 75 рублей, поэтому продавать валюту пока не стоит. По словам эксперта, сильный рубль не выгоден российской экономике, поэтому власти стремятся направить его курс к оптимальным значениям. Он добавил, что в случае сильного усиления правительство станет закупать валюту.