Россиянам рассказали, как грамотно накопить на взнос по ипотеке Владелец агентства недвижимости Аверс рассказала, как накопить на взнос по ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство жилого дома

Наиболее финансово грамотным способом накопить на первоначальный взнос по ипотеке является ежемесячное откладывание денег на желаемую цель, владелец агентства недвижимости Ксения Аверс посоветовала россиянам использовать для этого копилку в банке. Она уточнила, что такой способ поможет людям, которые не могут воздержаться от траты средств на эмоциональные покупки и развлечения, пишет Lenta.ru.

Если у вас не хватает терпения откладывать и не тратить. Если вы видите красивую сумочку и не можете удержаться от покупки — как в тумане снова приобретаете ненужную вещь, то тогда стоит открыть специальный счет в банке — так называемую «копилку», куда вы сможете положить деньги на определенный срок. Снять раньше этого срока средства нельзя. Это очень удобный способ для тех, кто не до конца владеет собой, — посоветовала Аверс.

Она также напомнила, что банковские вклады застрахованы от форс-мажоров только в том случае, если сумма не превышает 1,4 млн рублей. Аверс порекомендовала россиянам «разбить» свои средства на части поменьше и открыть копилки в разных банках. По ее словам, можно также настроить автоматическое пополнение этих счетов, например, с каждого поступления денег.

Конкретные предложения можно узнать в своем банке, где, например, вы получаете зарплату. Кроме того, проценты по вашему вкладу хоть как-то будут компенсировать инфляцию, — резюмировала Аверс.

Ранее инвестор Татьяна Волкова заявила, что лучшей валютой для хранения сбережений может стать юань. Она также посоветовала открыть брокерские счета за рубежом, чтобы вывести туда свои средства и покупать валютные активы за границей, поскольку непонятно, что будет с валютными вкладами внутри страны.