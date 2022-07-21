Наиболее финансово грамотным способом накопить на первоначальный взнос по ипотеке является ежемесячное откладывание денег на желаемую цель, владелец агентства недвижимости Ксения Аверс посоветовала россиянам использовать для этого копилку в банке. Она уточнила, что такой способ поможет людям, которые не могут воздержаться от траты средств на эмоциональные покупки и развлечения, пишет Lenta.ru.
Если у вас не хватает терпения откладывать и не тратить. Если вы видите красивую сумочку и не можете удержаться от покупки — как в тумане снова приобретаете ненужную вещь, то тогда стоит открыть специальный счет в банке — так называемую «копилку», куда вы сможете положить деньги на определенный срок. Снять раньше этого срока средства нельзя. Это очень удобный способ для тех, кто не до конца владеет собой, — посоветовала Аверс.
Она также напомнила, что банковские вклады застрахованы от форс-мажоров только в том случае, если сумма не превышает 1,4 млн рублей. Аверс порекомендовала россиянам «разбить» свои средства на части поменьше и открыть копилки в разных банках. По ее словам, можно также настроить автоматическое пополнение этих счетов, например, с каждого поступления денег.
Конкретные предложения можно узнать в своем банке, где, например, вы получаете зарплату. Кроме того, проценты по вашему вкладу хоть как-то будут компенсировать инфляцию, — резюмировала Аверс.
Ранее инвестор Татьяна Волкова заявила, что лучшей валютой для хранения сбережений может стать юань. Она также посоветовала открыть брокерские счета за рубежом, чтобы вывести туда свои средства и покупать валютные активы за границей, поскольку непонятно, что будет с валютными вкладами внутри страны.