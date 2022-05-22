Россиянам назвали самую выгодную для инвестиций валюту Финансист Беляев назвал рубль самой выгодной для инвестиций валютой

Фото Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в настоящее время самой выгодной валютой для россиян стал рубль. Смысла вкладываться в доллар или другие валюты нет, отметил он в интервью телеканалу «Москва 24».

Сейчас стабильность показывает рубль. Не говоря уже о том, что банки — самый доступный и понятный инструмент, предлагают вполне приемлемую доходность по этим активам, — подчеркнул кандидат экономических наук.

Беляев добавил, что покупка иностранной валюты может выглядеть логичной только, если готовиться к отдыху за рубежом.

Ранее стало известно, что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил: проверить покупательную способность рубля удастся, когда россияне смогут приобрести зарубежную валюту по биржевому курсу.