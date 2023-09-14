Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с лицевым счетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники придумали новую уловку, убеждая людей в том, что им необходимо обновить единый лицевой счет и застраховать средства, сообщили газете «Известия» в одной из кредитных организаций. Аферисты звонят потенциальным жертвам и сообщают о подозрительных операциях на счетах, а в подтверждение своих слов присылают поддельные документы с логотипом и печатью.

Ссылаясь на то, что клиент якобы стал жертвой мошеннических действий, лжебанкиры рекомендуют выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты. Пытаясь вызвать доверие, пользователю предлагают застраховать любую сумму свыше 1000 рублей за счет «резервного фонда банка», — сообщили в банке.

В качестве компенсации за неудобства жулики обещают повысить ставку по депозитам. А для активации «обновленного счета» просят перевести деньги на «безопасный счет», выманивая средства.

Россиян предупредили, что банк никогда не будет просить обновить счет, поскольку это не имеет смысла, ведь в случае подозрительных операций доступ к нему блокируется самой организацией до выяснения всех обстоятельств. Кроме того, банк не будет рассылать письма с такими обещаниями.

Ранее юрист Олег Дубинин рассказал, что мошенники все еще могут взять кредит на другого человека с помощью скана оригинала его паспорта. При этом оформить заем по ксерокопии документа сейчас практически невозможно, отметил специалист.