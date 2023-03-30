«Райффайзен» избавится от «дочки»: что будет с деньгами на вкладах и картах Какие перемены ждут банк и что они значат для клиентов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Райффайзен Банк в Москве

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует либо продать свой российский банк, либо вывести его из своей структуры. Закроется ли при этом всем известный «Райф» в России и что будет с кредитами, деньгами на вкладах и картах, расскажет NEWS.ru.

Что говорят австрийцы

Австрийская корпорация заявила, что будет работать над возможными сделками, которые могут привести к продаже Райффайзен Банка в России или выделению его из группы RBI. Австрийцы говорят, что это будет сделано в полном соответствии с местными и международными законами и нормами, а также в консультации с соответствующими компетентными органами.

«Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в России, продолжая продвигать такие потенциальные сделки», — сказано в заявлении группы.

Условия для бизнеса в России очень сложны, отмечают австрийцы. Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям, указывают банкиры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Логотип Райффайзен Банка

Что будет происходить с российской «дочкой»

Несмотря на эти заявления, австрийцы утверждают: Райффайзен Банк продолжит некоторые банковские операции в России в соответствии с условиями своей банковской лицензии.

«Мы будем поддерживать клиентов, в том числе тех, на кого повлияло снижение {нашей} деловой активности в России. Мы обязаны заботиться о сотрудниках на всех рынках, где работает RBI. Группа RBI несет ответственность за сохранение целостности [банковских] операций в России, в которых работает более 9 тысяч человек», — заявили австрийцы.

То есть, несмотря на сокращение деловой активности, пока принято решение сохранить лицензию, которая позволяет банку открывать счета, оформлять вклады и кредиты. И, опять же, структуру хотят продать или передать в другие руки, но не закрыть. А значит, банк продолжает работать.

А что будет, если Райффайзен Банк ликвидируют

Если даже банк вдруг ликвидируют, деньги граждан на вкладах, накопительных счетах и обычных текущих счетах в сумме 1,4 млн руб. на клиента застрахованы. На экскроу-счетах для сделок с недвижимостью страхуется до 10 млн руб. При этом суммы, превышающие эту, могут возместить в ходе ликвидационных процедур в отношении банка за счет продажи его имущества

Впрочем, пока кажется, что до всего этого далеко: банк известен, и его, вероятно, сохранят как прибыльный бизнес. Но объем оказываемых им услуг может сократиться, как это уже случалось в течение всего года спецоперации на Украине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поможет ли Центробанк

Партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева добавляет: задачей ЦБ сейчас будет избежать негативных социальных последствий для клиентов и сотрудников банка. И вряд ли сделку согласуют без учета этих факторов, говорит юрист.

«Представляется, что среди основных „переговорных“ моментов — возможность „Райффайзена“ получить справедливое возмещение, отражающую высокую прибыльность прошлого года», — говорит эксперт.

Поэтому стоит надеяться, что клиенты банка не пострадают.

Почему банк открывает все меньше счетов

3 марта стало известно, что Райффайзенбанк временно приостановил открытие счетов юридическим лицам, которые хотели стать его новыми клиентами — юридическим лицам. Кроме того, банк ограничил открытие новых валютных счетов действующим клиентам-организациям. Тогда в службе поддержки сослались на рекордное число новых заявок на фоне усиления проверок валютных платежей со стороны иностранных банков партнеров.

«Банк принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций, а также обеспечить исполнение валютных платежей действующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковской практики», — сказали тогда в поддержке.

Но все это как раз входит в программу сворачивания деловой активности в России, о которой сегодня заявили австрийцы.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как меняется ситуация с денежными переводами

Райффайзен Банк уже несколько раз повышал сумму денежных переводов в иностранной валюте для россиян. Теперь отправлять небольшие суммы уже нереально. Через «Райффайзен-Онлайн» минимальная сумма для каждой операции составляет 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России на дату оформления перевода. А в отделения банка минимальная сумма исходящего перевода в иностранной валюте выросла до 10 тыс. долларов США, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков, 70 тыс. китайских юаней или 1 млн японских иен. Когда 6 марта банк вводил эти лимиты, он сослался на усиление проверок банками-корреспондентами, которые обеспечивали такие платежи.

А с 3 апреля эти суммы будут удвоены. То есть в приложении или отделении банка можно будет перевести только от 20 тысяч у. е. в валюте перевода. При этом исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Офис Райффайзен банка

Отключат ли банк от SWIFT после передачи российскому бизнесу

Вероятно, до продажи банка российскому бизнесу под санкции Запада он не попадет. Все же пока он является европейской структурой, наказывать его не с руки.

Но после сделки, возможно, его быстро отключат от SWIFT, как и большинство крупных российских банков. И тогда по большому счету для таких переводов останется только Газпромбанк. Но и здесь надо понимать, что переводы россиян могут начать проверять и «подвешивать» иностранные банки-партнеры.

Почти так же уходила «Леруа Мерлен»

Похожая история совсем недавно приключилась с сетью магазинов строительных товаров «Леруа Мерлен». Ее западные собственники заявили, что не закрывают гипермаркеты, но намерены передать их российскому менеджменту. И при этом сохранить рабочие места для всех 45 тысяч сотрудников. Маркетолог Алексей Матлаков в беседе с NEWS.ru даже не допускал, что сеть магазинов закроется: у нее уже есть большое имя и клиентура. Однако расходы в связи с возможным ребрендингом могут возложить на клиентов, говорил он.