Спекулянт раскрыл способ обмена валюты на чёрном рынке

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс валюты на чёрном рынке в России подвижен, фиксируется только на час, а меняют деньги в банке или в обменнике, сообщил продавец из этой сферы в разговоре с Lenta.ru. Он работает через чаты в Telegram, покупает и продаёт валюту, получая с этого комиссию.

Проходной курс сегодня 75 рублей. Встречаемся в банке или в обменнике, где можно проверить деньги. Каждый проверяет свои купюры, которые покупает, и происходит обмен, — рассказал собеседник.

Финансовый аналитик Степан Демура отметил, что для спекулянтов благоприятна сложившаяся на финансовом рынке ситуация, так как валюта нужна многим, а в банках её либо нет, либо невыгодно покупать. Посредники не только получают процент от сделки, но и могут поторговаться, так как она заключается между двумя людьми, добавил он.

Всего же на руках у жителей России сейчас может находиться порядка $100 млрд, предположил Демура.

Кроме того, по словам аналитика, в стране возрождаются челноки: часть валюты покупают для импорта. Демура считает, что правоохранительным органам не стоит пресекать их работу, так как тогда часть товаров перестанет попадать в Россию.

Ранее старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников предупредил, что за покупку валюты на чёрном рынке в России есть административная ответственность. За это грозит штраф от 75% до 100% суммы незаконной сделки, а нарушителя должны взять с поличным.