Политолог объяснил, почему турецкие банки отказались от системы «Мир» Политолог Гращенков: турецкие банки отключились от «Мира», так как летний сезон закончился

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Турецкие банки отключились от платежной системы «Мир», так как летний сезон подошел к концу, начался отток русских туристов, сообщил политолог Илья Гращенков. В беседе с «Компанией» специалист отметил, что турецкие банки выбрали для себя удачный момент для отключения от российских банковских карт.

У Турции довольно рациональная политика: когда банкам надо было, они не вводили ограничения, но теперь им выгоднее прогнуться под санкционные требования. Это они и сделали. Только деньги, ничего личного, — пояснил политолог.

По словам Гращенкова, отключение от системы «Мир» сильно ударит по россиянам, и дело не только в огромном количестве туристов из России. Граждане РФ — лидеры по покупке и владению недвижимости в Турции, поэтому с отключением российских карт могут возникнуть проблемы с оплатой налогов и коммунальных счетов.

Эксперт также добавил, что бизнес-компании из России тоже ожидают неприятности из-за ограничений при работе с банками.

Финансист, директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков ранее заявил, что Турция может полностью отказаться от операций с российскими картами «Мир» из-за опасений вторичных санкций. По его словам, для Турции в качестве экономического партнера гораздо более важен Евросоюз и США, чем Россия. Эксперт также добавил, что россияне должны быть готовы к этому и перестраховаться.