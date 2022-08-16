Пенсию в 40 тысяч рублей назвали мечтой для большинства россиян Глава Союза пенсионеров России назвал мечтой пенсию в 40 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение в сторону увеличения пенсии до 40 тысяч рублей может стать серьезным шагом к улучшению качества жизни, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, уровень обеспечения неработающих пенсионеров, к которому стремится правительство, составляет от двух до двух с половиной прожиточных минимумов.

Это где-то в районе 27–30 тысяч рублей. Так что 30 тысяч и 40 тысяч — это цены одного порядка. Но если бы мы смогли обеспечить средний уровень пенсионного обеспечения в 40 тысяч, то это была бы серьезная подвижка к улучшению настроения пенсионеров. Те 40 тысяч, о которых идет речь, это пока что мечта для многих пенсионеров, — отметил Рязанский.

Поводом для заявления стал недавний опрос ВЦИОМа, согласно которому для комфортной жизни российским пенсионерам необходимо около 40 тысяч рублей в месяц. Одновременно 57% опрошенных заявили, что хотели бы получать дополнительный доход после выхода на пенсию. Желающих подрабатывать на пенсии мужчин больше, чем женщин.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект с предложением повысить МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года. По мнению авторов, эта мера позволит сгладить последствия инфляции и сократить разрыв в доходах населения. Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов отметил, что пересмотр параметров МРОТ важен именно сейчас, когда идёт подготовка бюджета на 2023 год. По его словам, величина МРОТ требует корректировки, поскольку была изначально рассчитана на стабильную экономическую ситуацию, что не соответствует нынешним реалиям.

В свою очередь директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что федеральный бюджет не сможет обеспечить подобного повышения МРОТ, которое обернется ударом по бюджету и фонду оплаты труда в компаниях. По его словам, значительная часть предпринимателей сможет обеспечить повышение зарплат только при сокращении части сотрудников, а рост зарплат приведет к пропорциональному повышению цен со стороны предпринимателей, и ситуация останется прежней или же ухудшится.