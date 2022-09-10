Пенсионерам рассказали, когда выгоднее увольняться Экономист Сорокина: для индексации пенсии лучше увольняться в последний день месяца

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Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина заявила, что работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения. Главным условием в такой ситуации является увольнение в последний день месяца, иначе месяц зачтут отработанным, а пенсию не проиндексируют, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация, — разъяснила доцент.

Она добавила, что для получения надбавки не обязательно идти в Пенсионный фонд и сообщать о своем «неработающем» статусе. ПФР получит нужную информацию от работодателя, а индексацию позже произведут автоматически.

Ранее стало известно, что процесс увольнения пенсионеров в российском законодательстве заметно отличается от других категорий работников. На это указала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Она рассказала, какие распространенные ошибки совершаются при уходе работников пенсионного возраста.