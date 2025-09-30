Названы размеры выплат ко Дню пожилых людей в ряде регионов России

На федеральном уровне в 2025 году единовременные выплаты ко Дню пожилого человека не предусмотрены, однако в восьми регионах к 1 октября пенсионеры получат финансовую поддержку за счет местных бюджетов, рассказала NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Самые масштабные выплаты, по ее словам, предусмотрены в Ненецком автономном округе — от 10 тыс. до 17 тыс. рублей.

В Рязанской области 539 рублей получат лица старше 90 лет, в Ярославской области 500 рублей получат те, кто ранее трудился в госструктурах и госучреждениях, подчиняющихся региональному правительству. Самые масштабные выплаты предусмотрены пенсионерам Ненецкого автономного округа: 10 400 рублей для граждан пожилого возраста, не достигших 70 лет, и 17 272,32 рубля для граждан, достигших 70 лет, — сказала Лебединская.

Эксперт уточнила, что право на получение выплаты имеют граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), имеющие стаж работы в НАО не менее 15 лет; инвалиды І, ІІ или ІІІ группы пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), срок проживания которых в Ненецком автономном округе составляет не менее 20 лет.

В Тюменской области по 700 рублей получат те пенсионеры, которые переехали с Ямала в Тюменскую область и имеют стаж работы в ЯНАО не менее 15 лет (инвалиды — не менее 10 лет), отметила Лебединская.

Правительство Челябинской области, по ее словам, выделило 800 рублей каждому пенсионеру, которые на 1 октября 2025 года достигнут возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получают пенсию (независимо от ее вида), а в ЯНАО на 1122 рубля больше получат те, кто старше 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины). Также выплата к 1 октября предусмотрена в Приморье в размере 1000 рублей.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский одобрил идею спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести в РФ День бабушек. Рязанский подчеркнул, что в стране также можно отмечать День дедушек.