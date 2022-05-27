Названы богатейшие наследники российских миллиардеров Forbes составил список самых богатых наследников российских миллиардеров

Вагит Алекперов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, по версии Forbes, возглавил сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф. Так как он является единственным ребёнком в семье, ему может перейти всё состояние отца в $21,4 млрд. Второе и третье места достались наследникам владельца «Еврохима» и СУЭКа Андрея Мельниченко — Таре и Адриану, и детям владельца НОВАТЭКа и СИБУРа Леонида Михельсона — Виктории и младшему сыну, его имя не называется. Каждому из них перейдёт по $11,35 млрд.

В пятёрку также вошли трое детей совладельца НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия, которые получат по $8,3 млрд, и дети основателя социальной сети «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова — Алина и Михаил, им причитается по $7,55 млрд.

Шестую строчку в рейтинге заняли наследники совладельца НОВАТЭКа и СИБУРа Геннадия Тимченко — Наталья Браунинг, Ксения Франк и Иван Тимченко (по $6,5 млрд). А на седьмом месте с $6,4 млрд в наследстве сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангир.

Замыкают топ-10 самых богатых наследников российских бизнесменов дети владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова — Татьяна и Ольга (по $5,75 млрд), дети сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова — Гульнара, Саид и Амина (по $5,2 млрд), и наследники зампредседателя совета директоров «ФосАгро» Андрея Гурьева — Андрей и Юлия (по $4,8 млрд).

Всего в списке представлено 20 семей, где на каждого наследника приходится не менее $2,6 млрд.

Ранее министр жилищного строительства Великобритании Майкл Гоув заявил, что правительство страны в ближайшее время для борьбы с олигархами представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена конечных покупателей недвижимости в стране. Таким образом, власти надеются «покончить» с мошенничеством с использованием незаконно нажитых средств.